Еще немного, еще чуть-чуть…

Как сообщает сайт Государственного экзаменационного центра, испытания состоятся в 11 городах страны — Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гейчае, Ширване, Лянкяране и Хачмасе. В них примут участие 26 332 абитуриентов, из которых 21734 человек поступают на технические специальности, 4598 – на медицинские, биологические и спортивные специальности. Они будут бороться за 17 700 плановых мест (14 385 мест в I группе, 3315 мест – в İV группе). Из числа претендентов 15 496 человек — юноши, 10 836 — девушки. Самый взрослый абитуриент 1962 года рождения, самому юному абитуриенту 15 лет.

Для управления процессом экзаменов привлечено 183 руководителей экзаменов и 2137 учителей из общеобразовательных школ в качестве наблюдателей.

Примечательно, что в этих экзаменах преобладают те, кто уже участвовал на весеннем этапе марафона, и решили проверить себя на летних экзаменах, улучшив свои показатели и увеличив шансы на поступление в вузы. Есть и те, кто наметил более высокую планку – набрать 690-700 баллов, попасть в список будущих президентских стипендиатов.

Напомним, что на весенних экзаменах приняло участие чуть более 69 тысяч человек. Из них 36 тысяч абитуриентов — по II-III группам специальностей, более 33 тысяч — по I и IV группам. По V группе (творческие специальности) экзамены состоялись 10 июля, в них приняли участие около 19 тысяч юношей и девушек. По результатам этих экзаменов 10 абитуриентов набрали максимальные 700 баллов: по I группе – 2 человека, по II группе – столько же, по III группе – 5 человек, по IV группе – 1 человек. Это неплохой показатель, если учесть, что прошлогодний рекорд по числу 700-баллников еще не побит: тогда наивысших показателей добились 15 человек.