Еще две женщины обвиняют экс вице-президента США в неподобающем повдении

Еще две американки обвинили бывшего вице-президента США Джо Байдена в неподобающем поведении, общее количество подобных жалоб на Байдена возросло до четырех, сообщает газета New York Times.
По данным издания, одну из жалоб выдвинула 22-летняя Кейтлин Карусо. Девушка сообщила, что, когда ей было 19 лет, Байден положил руку на ее бедро на мероприятии, посвященном борьбе с сексуальным насилием, в университете штата Невада в Лас-Вегасе. Девушка добавила, что она попыталась «ерзать» на стуле, чтобы показать «дискомфорт». Кроме того, Карусо отметила, что объятия политика продлились «слегка слишком долго».
Вторая жалоба поступила от писательницы Д. Дж. Хилл, которая сообщила, что инцидент произошел в 2012 году, когда она и ее муж решили сфотографироваться с Байденом на мероприятии по сбору средств в Миннеаполисе (штат Миннесота). По словам писательницы, политик положил руку ей на плечо, а затем опустил ее на спину, что заставило женщину чувствовать себя «очень некомфортно».
В конце марта бывший кандидат на пост заместителя губернатора штата Невада Люси Флорес рассказала о случае с неподобающим поведением Байдена во время предвыборного мероприятия в ноябре 2014 года, за несколько дней до выборов в сенат. По ее словам, перед ее выступлением к ней сзади подошел Байден, положил руки на плечи, «вдохнул» запах ее волос и поцеловал в голову.