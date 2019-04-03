Еще две женщины обвиняют экс вице-президента США в неподобающем повдении

Вторая жалоба поступила от писательницы Д. Дж. Хилл, которая сообщила, что инцидент произошел в 2012 году, когда она и ее муж решили сфотографироваться с Байденом на мероприятии по сбору средств в Миннеаполисе (штат Миннесота). По словам писательницы, политик положил руку ей на плечо, а затем опустил ее на спину, что заставило женщину чувствовать себя «очень некомфортно».