Еще две собранные российские ракеты могут быть с дефектом

Две уже собранные ракеты-носители «Союз» могут иметь дефектный датчик, который стал причиной аварии при старте космического корабля «Союз МС-10» 11 октября. Об этом глава аварийной комиссии «Роскосмоса» Олег Скоробогатов заявил на пресс-конференции в Центре управления полетами в четверг, 1 ноября, сообщает Русская служба DW. По его словам, авария «носит эксплуатационный характер и распространяется на задел ракет-носителей, собранных в пакет».

Одна из ракет находится во Французской Гвиане, вторая — на космодроме «Байконур», добавил Скоробогатов. Он подчеркнул, что специалисты разберут обе ракеты для дополнительного контроля.

Накануне исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что авария 11 октября произошла из-за нештатной работы датчика разделения первой и второй ступеней ракеты-носителя «Союз-ФГ». Деформацию датчика допустили при сборке ракеты на Байконуре, заявил в ходе пресс-конференции и.о. генерального директора Центрального научно-исследовательского института машиностроения Николай Севастьянов.

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