ЕС ждет от Турции соблюдения прав Кипра в связи с бурением на шельфе

ЕС ожидает от Турции уважения прав Кипра, будет внимательно следить за ситуацией с бурением на кипрском шельфе. Как передает РИА Новости, об этом заявил в четверг глава Евросовета Дональд Туск.

«Президент Кипра проинформировал нас о работах по бурению, которые Турция проводит в эксклюзивной экономической зоне Кипра. ЕС поддерживает Кипр и надеется на соблюдение Турцией суверенных прав страны ЕС. Евросовет продолжит внимательно следить за развитием ситуации», — заявил Туск по итогам неформального саммита в румынском городе Сибиу.

На шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе. Анкара направила в район буровое судно «Фатих». МИД Греции потребовал от Турции прекратить бурение в этой зоне.