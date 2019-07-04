ЕС заботится о хранителях традиций гастрономии Азербайджана

В трех часах езды от столицы страны огней находится село Ивановка Исмаиллинского района, где я впервые в жизни побывала благодаря представителям Генерального директората Еврокомиссии по вопросам политики соседства и переговоров о расширении (DG NEAR) Лоуренсу Мередиту и Марку Джонстону, которые посетили знаменитое русское село, один из форпостов малаканской общины с ознакомительной поездкой. Интересными подробностями я поделюсь с вами чуть позже, а перед этим сделаем краткий экскурс в историю села, основанного на склоне Большого Кавказа в 1840 в результате переселения крестьян — молокан из средней полосы России в Закавказье.

В конце XVIII века Екатерина II своим указом выселила часть крестьян из Воронежской, Тамбовской и некоторых других губерний на дальние рубежи тогдашней России за религиозное «отступничество».

Как гласит история, село названо в честь отца-основателя Ивана Першина, под руководством которого первые одиннадцать семей переселенцев приехали в один из самых живописных уголков Азербайджана, Исмаиллинский район.

Ивановка – старейшее и крупнейшее из молоканских сел на территории Азербайджана. На сегодняшний день Ивановка является единственным хорошо сохранившимся уголком не просто русской сельской культуры, но также молоканской веры, традиций и обычаев. Особенностью села является то, что здесь сохранился колхоз, единственный во всем Азербайджане.

Ивановка отличается чистотой улиц, аккуратностью домов, похожих на старинные русские дома. Жители села гордятся тем, что здесь не запирают двери, что свидетельствует о гостеприимности, и о том, что здесь нет преступности. Молокане держат большое количество скота и птицы — каждому из вас доводилось покупать продукцию, продаваемую в одноименных магазинах в Баку. Жители села также держат ульи. Ивановка также гордится знаменитым виноградником, которым обязана Николаю Васильевичу Никитину, ставшему в 1953 году председателем колхоза имени Калинина и возглавлявшим его более 40 лет. Именно Никитин, имя которого сегодня носит единственный в Азербайджане колхоз, в 1954 году положил начало виноградарству, как одному из четырех направлений деятельности знаменитого хозяйства.

На этом, думаю, достаточно о селе. А теперь перейду к сути. Как я выше отметила, высокопоставленные гости из Брюсселя посетили Ивановку, чтобы ознакомиться с ходом осуществления проекта под символичным названием «Ковчег», финансируемого Европейским Союзом и реализуемого международной организацией Slow Food совместно с Общественным союзом защиты животных и Национальной ассоциацией сельских муниципалитетов Азербайджана и при стратегической поддержке со стороны Государственного агентства по туризму, министерств Азербайджана и компании «PASHA-Travel». Проект направлен на поддержку мелких фермеров в горных регионах Большого Кавказа и будет способствовать продвижению местной самобытности и гастрономии, а также сохранению биоразнообразия и культурного наследия региона.

По словам председателя Общественного объединения защиты животных Азербайджана Азера Гараева, большую роль в обеспечении населения качественными продуктами питания играет поддержка местных фермерских хозяйств.

«Именно это является целью проекта «Ковчег», который стартовал в сентябре 2018 года при финансовой поддержке Европейского Союза и реализуемого Общественным объединением защиты животных Азербайджана, являющегося официальным представителем организации Slow Food в стране. Проект, при общей сумме в 1,7 миллион манатов, рассчитан на три года и претворяется в жизнь в пяти пилотных округах — части Шеки-Загатальского и Нагорно-Ширванского экономических районов: Шамахы, Исмаиллы, Габале, Шеки и Гахе. Проект называется «Ковчег», потому что мы хотим сохранить основные, традиционные, экологически чистые продукты питания, присущие только Азербайджану, и те виды биоразнообразия, которые нуждаются в сохранении. Сохранить не только для будущих поколений, но и для нынешнего, и сделать нашу традиционную цепь питания здоровой для каждого гражданина, особенно для школьников и молодежи, которые в последние годы отдают предпочтение не устойчивым видам питания, «фаст фудам» и т.д. К сожалению, это имеет развитие в нашей стране, как и во многих других странах.

И цель нашего проекта переориентация, прежде всего местного потребителя, на устойчивые цепи питания, создавая долгосрочную поддержку местных производителей, которые производят традиционную, экологически чистую продукцию, пусть в малых объемах, но производят, сохранив традиции земледелия и животноводства, переданные их дедами, родителями до сегодняшнего дня, сохранив те важные сорта фруктов, сорта овощей, которые сегодня присутствуют все-таки на азербайджанском рынке, сохранив рецепты приготовления блюд. Наша цель собрать все это по крупицам и довести до потребителя. Но немаловажным компонентом проекта является и развитие гастрономического туризма в регионах Азербайджана»,- добавил Азер Гараев.

Как подчеркнул председатель Общественного объединения защиты животных Азербайджана, несмотря на природные и климатические условия, благоприятствующие развитию сельского хозяйства в этих, преимущественно, сельских районах, наследие советских времен и стремительное экономическое развитие создают ряд экологических, социальных и экономических проблем, которые подрывают продовольственную безопасность, качество потребляемой продукции, а также возможности для того, чтобы производители и потребители контактировали напрямую.

«В начале проекта нашей основной целью было собрать по крупицам эти продукты, паспортизировать их, то есть найти всю исчерпывающую информацию о каждом продукте, об его истории, о его пищевой ценности, о его ценности с точки зрения традиционной цепи питания коренных народов, ведь мы, как я уже отметил, проводим работу в горных регионах Большого Кавказа, в пяти районах — Шамаха, Исмаиллы, Габала, Шеки и Гах. Это Большой Кавказ, где живут различные народности, которые имеют самобытную культуру, являющейся неотъемлемой частью азербайджанской культуры.

Мы составили некий мяпинг, картографирование этих продуктов, определение производителей этих продуктов, идентифицировано около 40 продуктов: местные разновидности овощей и фруктов, их традиционные методы приготовления, домашняя выпечка, продукты животного происхождения, местные сорта винограда и прочее. Процесс только начат», — говорит собеседник #.

Он также добавил, что часть продуктов будет включена в «Ковчег вкуса» или же в «список Президиа» в соответствии с критериями, определенными организацией Slow Food. «Ковчег вкуса» — это первая ступень ценности продуктов в мировом масштабе, это каталогизация продукта. А продукты, которые на грани исчезновения, попадают в наиболее высшую степень, в «список Президиа». Мы надеемся, что часть продуктов, из того что мы нашли, попадет и в тот и другой список. Тем самым они будут популизированы за рубежом и в стране», — уточнил он. Азер Гараев также отметил, что в рамках проекта предусмотрены соответствующее обучение, тренинги по организационному развитию местных производителей, фермеров.

«Потому что, у малых предпринимателей, семейных фермеров очень мало понимания и представления что такое маркетинг, как правильно свою продукцию обеспечивать рекламой, сбытом, какими технологиями пользоваться для их производства, не требующими больших средств, и в то же время гарантирующих их сохранность, транспортировку на большие расстояния и т.д. Есть множество инструментов , с помощью которых мы намерены поддерживать местных производителей. Потому что большую роль в обеспечении населения качественными продуктами питания играет поддержка местных фермерских хозяйств», — заключил Азер Гараев.

Во время поездки состоялась встреча с местными фермерскими хозяйствами, которые вовлечены в проект. Андрей и Наталья Антифеевы, семейная пара фермеров из села Ивановка. Андрей Антифеев по профессии агроном, но занимается пчеловодством.

«У меня есть своя пасека. Но мы также делаем молочную продукцию — сыр, масло, творог. С детства нас кормили натуральной едой, а теперь, к сожалению, ситуация иная, много «фаст фудов». И мы хотим внести свою лепту, чтобы сохранить вкусные, чистые продукты. Потому, что в селе у нас тут все свое, натуральное», — отметил он.

По завершении поездки представитель Еврокомиссии Марк Джонстон поделился впечатлениями с #: «Нам было очень важно увидеть ту работу, которая уже проделана. Судя по тому, что мы увидели в Ивановке, можно сказать, что это прекрасный проект для фермеров, которые живут в регионах и производят свою продукцию. Я думаю, что проект поможет в целом повысить уровень качества их жизни».