ЕС выделит Молдове помощь в €60 млн

Евросоюз выделит Молдове до конца года €60 млн в качестве макрофинансовой помощи. Об этом в понедельник написала на своей странице в Facebook премьер-министр республики Майя Санду после встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини в Брюсселе, сообщает ТАСС.

«По итогам пятого заседания Совета ассоциации Республика Молдова — Европейский союз был высоко оценен прогресс в реформах, направленных на улучшение жизни людей. Таким образом, к концу года мы получим два транша макрофинансовой помощи на сумму €60 млн», — отметила глава правительства.