ЕС выделит €5 млн на TANAP

Еврокомиссия выделит из фонда ЕС CEF Energy (Connecting Europe Facility) грант в размере пяти миллионов евро на реализацию проекта строительства Трансанатолийского газопровода (TANAP), сообщает агентство «Анадолу».

Как сообщили в консорциуме по строительству TANAP, страны Евросоюза приняли решение выделить из фонда CEF Energy гранты на финансирование инфраструктурных проектов в Европе.

«Страны Евросоюза приняли решение выделить 48,4 миллиона евро на поддержку инфраструктурных проектов. В их числе — два газовых проекта, одним из которых является TANAP. После того, как решение вступит в силу, Еврокомиссия выделит из фонда CEF Energy пять миллионов евро на мониторинг и верификацию инженерных работ и модификацию при проектировании катодной защиты. С 2014 года Евросоюз выделил на строительство TANAP гранты в размере 15 миллионов евро», — говорится в сообщении.

Общая протяженность TANAP составляет 1850 километров. Трубопровод строится до приграничного с Грецией района Ипсала в турецкой провинции Эдирне, где он будет подключен к Трансадриатическому газопроводу (TAP). Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубометров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное — в Европу.

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