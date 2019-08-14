ЕС выделил Греции три самолета для борьбы с лесными пожарами

ЕК выделила по заявке Греции из резерва специального механизма гражданской обороны три пожарных самолета для оказания помощи в борьбе с лесными пожарами в нескольких районах этой страны, сообщила в среду исполнительный орган ЕС.

Накануне Греция обратилась за помощью в тушении сильного лесного пожара на острове Эвбея в Европейское агентство гражданской защиты.

«После запроса о помощи от Греции… ЕС помог мобилизовать три пожарных самолета из резерва механизма гражданской защиты (rescEU) из Италии и Испании, которые будут быстро отправлены в пострадавшие регионы», — говорится в сообщении.