ЕС выделил Греции три самолета для борьбы с лесными пожарами

ЕК выделила по заявке Греции из резерва специального механизма гражданской обороны три пожарных самолета для оказания помощи в борьбе с лесными пожарами в нескольких районах этой страны, сообщила в среду исполнительный орган ЕС.
Накануне Греция обратилась за помощью в тушении сильного лесного пожара на острове Эвбея в Европейское агентство гражданской защиты.
«После запроса о помощи от Греции… ЕС помог мобилизовать три пожарных самолета из резерва механизма гражданской защиты (rescEU) из Италии и Испании, которые будут быстро отправлены в пострадавшие регионы», — говорится в сообщении.
Еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Кристос Стилианидис сообщил, что «самолеты уже в действии, борются с пожарами».(РИА Новости)
| 2019-08-14T16:12:33+00:00 14 августа 2019, 18:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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