ЕС вводит блокаду санкций США против Ирана на своей территории

В ответ на введение США новых санкций против Ирана, Европейский Союз принял постановление, которым блокирует эти санкции на своей территории, начиная со вторника, 7 августа. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Это решение имеет целью смягчить влияние санкций на интересы компаний государств-членов ЕС, которые имеют законный бизнес в Иране.

«Обновленное «блокирующее» постановление – это часть поддержки Европейским Союзом продолжения полной и эффективной реализации иранского ядерного соглашения, в том числе путем поддержки торгово-экономических отношений между ЕС и Ираном, которые были нормализованы после отмены санкций, связанных с ядерным оружием», — говорится в сообщении.

Еврокомиссия запустила процесс обновления «блокирующего постановления» 6 июня. У Европарламента и Совета ЕС было два месяца для возражения против этих мер. Поскольку замечаний не было, меры вступают в силу после публикации решения в Официальном журнале ЕС 7 августа.

Как сообщалось, Соединенные Штаты ужесточат санкции против Ирана в начале этой недели по приказу президента США Дональда Трампа.

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