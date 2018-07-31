ЕС ввел санкции против строивших Крымский мост компаний

Европейский Союз расширил санкционный список в отношении компаний из Крыма и РФ, аннексировавшей украинский полуостров. В него включены одна крымская и пять российских компаний, связанные со строительством моста через Керченский пролив. Принятое накануне решение во вторник, 31 июля, было опубликовано в официальном журнале ЕС.

В списке оказались АО «Институт Гипростроймост» (Санкт-Петербург), ПАО «Мостотрест» (Москва), судостроительный завод «Залив» (Керчь), ООО «Стройгазмонтаж» (Москва), ООО «Стройгазмонтаж — Мост» (Москва) и АО «ВАД» (Вологда).

«В рамках политики непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя Совет ЕС рассматривает строительство Керченского моста в качестве очередной меры, подрывающей территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», указывается в заявлении. По мнению ЕС, строительство моста через Керченский пролив и его официальное открытие в мае 2018 года являются «ключевыми символическими шагами в консолидации контроля РФ над незаконно присоединенным Крымом и Севастополем и дальнейшего обособления полуострова от Украины».

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что введя новые санкции из-за строительства Крымского моста ЕС ведет «подрывную политику». Об этом во вторник, 31 июля, сообщает РБК.

Захарова также отметила, что новые санкции направлены против жителей Крыма.

«Запад действует последовательно: поощряет тех, кто занимался энергоблокадой Крыма, и преследует тех, кто строит объекты гражданской инфраструктуры. Подрывная политика, направленная против жителей Крыма», — сказала Захарова.

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