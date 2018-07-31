ЕС ввел санкции против шести компаний из-за строительства Крымского моста‍

Евросоюз внес в санкционный список шесть российских компаний, соответствующее постановление опубликовано в официальном журнале ЕС.

«В рамках мер непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя Совет ЕС рассматривает строительство Керченского моста как дальнейшие действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», — говорится в документе.

В список попали компании «Стройгазмонтаж-Мост», АО «ВАД», судостроительный завод «Залив», ПАО «Мостотрест», институт «Гипростроймост», «Стройгазмонтаж – СГМ Груп».

Общее число организаций, включенных в санкционный список Евросоюза, достигло 44. Кроме того, ЕС запретил въезд на территорию объединения 155 лицам, их активы заморозили.

 

 

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| 2018-07-31T11:48:51+00:00 31 июля 2018, 13:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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