ЕС с нетерпением ожидает совместной работы с Токаевым

ЕС выразил готовность работать с новым президентом Казахстана и развивать отношения с республикой, при этом ожидает, что власти примут меры в связи с замечаниями к выборному процессу со стороны БДИПЧ ОБСЕ, говорится в заявлении европейской дипслужбы.

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Итоговая явка на выборах президента Казахстана составила 77,4%. Касым-Жомарт Токаев выиграл выборы президента Казахстана, набрав 70,96% голосов избирателей, сообщили в ЦИК. Инаугурация президента Казахстана запланирована на 12 июня.

«В рамках соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Казахстаном, ЕС готов и далее поддерживать реформы в целях поддержки и защиты основных свобод и прав человека, соблюдения демократических принципов, верховенства права и эффективного управления. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с новым президентом в этом отношении, а также более широкого продвижения отношений между ЕС и Казахстаном», — говорится в сообщении.