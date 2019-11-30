ЕС продолжает доработку нового Соглашения с Азербайджаном — Могерини

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини выступила в прениях в Европарламенте на тему развития «Восточного партнерства».

Как сообщает официальный сайт Европейской службы внешних связей, в ходе своего выступления Могерини затронула возможности сотрудничества со странами «Восточного партнерства». Она отметила, что в 2014 году, когда она заняла свой пост, этот вопрос был одним из основных элементов на повестке дня общей внешней политики и политики безопасности ЕС.

Затронув отношения с каждым «восточным партнером», Могерини отметила, что ЕС продолжает работу для завершения доработки нового Соглашения с Азербайджаном и нацелен на заключение амбициозного соглашения в соответствии с международными стандартами, начиная с прав человека и заканчивая поддержкой диверсификации экономики. Верховный представитель добавила, что ЕС будет продолжать поддерживать урегулирование нагорно-карабахского конфликта мирным путем, поощряя и поддерживая диалог между Арменией и Азербайджаном на высшем уровне. Также была выражена полная поддержка усилиям и предложениям сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе посредством Специального представителя ЕС.(Trend)