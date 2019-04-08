ЕС продлил санкции против Ирана

Европейский Союз продлил санкции против Ирана до 13 апреля 2020 года. Об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.

Отмечается, что санкции были введены из-за «серьезных нарушений прав человека в Иране».

Санкционные меры, касаются запрета на поездки и замораживание активов в отношении 82 человек и одной организации.

Кроме того, объявлен запрет на экспорт оборудования, которое может использоваться для внутренних репрессий, а также оборудования для мониторинга телекоммуникаций.

Эти меры были впервые введены в действие в 2011 году и с тех пор продлеваются на ежегодной основе. (Газета.ру)

| 2019-04-08T14:08:50+00:00 8 апреля 2019, 16:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss