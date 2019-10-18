ЕС призвал весь мир сотрудничать со следствием по MH17

Лидеры стран Евросоюза на саммите Совета ЕС выпустили совместное заявление, в котором призвали страны всего мира сотрудничать со следствием по крушению под Донецком малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Совет ЕС призывает государства оказывать помощью следствию согласно резолюцией Совета безопасности ООН под номером 2166.

Кроме того, там снова отметили, что оказывают полную поддержку усилиям «по установлению истины, справедливости и ответственности ради жертв крушения самолета MH17», а также их родственников.