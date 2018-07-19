ЕС призвал усилить подготовку на случай провала переговоров по «Брекзиту»

Евросоюз призвал страны-члены и предприятия усилить подготовку на случай провала переговоров по «Брекзиту». Страны ЕС и фирмы должны быть готовы к любым сценариям выхода Великобритании из состава Евросоюза в конце марта 2019 года, говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), обнародованном в четверг, 19 июля.

В документе отмечается, что Евросоюз работает «день и ночь», чтобы согласовать с Лондоном договор об «упорядоченном выходе» Британии из состава ЕС, однако «по-прежнему неясно, удастся ли подготовить ратифицированное соглашение по «Брекзиту» к запланированной дате выхода Великобритании из Евросоюза».

Брюссель опасается, что в обоих случаях «Брекзит» приведет к перебоям в логистической цепочке поставок в экономике, к проблемам, вызванным возобновлением контроля на внешней границе ЕС с Великобританией, к неуверенности по поводу выдаваемых Соединенным Королевством лицензий, сертификатов и разрешений, а также по поводу единых предписаний в сфере передачи данных.

Великобритания планирует выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года. Брюссель и Лондон в настоящее время работают над соглашением, регулирующим порядок «Брекзита». Эти переговоры должны быть завершены до конца октября, чтобы дать время парламентам обеих сторон ратифицировать согласованный документ.

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