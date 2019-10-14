ЕС призвал Турцию вывести войска из Сирии

Евросоюз призвал Турцию прекратить военную операцию на северо-востоке Сирии и вывести свои войска. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление глав МИД.

Как отмечается, ЕС осудил осуждает действия Анкары на сирийской территории, которые в значительной мере подрывают стабильность и безопасность региона.

Главы МИД отметили, что военная политика Турции препятствует перспективам политического процесса под руководством ООН по достижению мира в сирийском государстве.

«Это также существенно подрывает прогресс, достигнутый до сих пор глобальной коалицией по борьбе с ИГ», — говорится в документе.

| 2019-10-14T16:49:48+00:00 14 октября 2019, 21:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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