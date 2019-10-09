ЕС призвал Турцию остановить операцию в Сирии

Военная операция Турции на севере Сирии ставит под угрозу борьбу с террористической организацией «Исламское государство», грозит новыми потоками беженцев, поэтому боевые действия должны быть прекращены. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Совета ЕС, утвержденном всеми 28 государствами сообщества, сообщает ТАСС.

«ЕС призывает Турцию прекратить односторонние боевые действия, которые подрывают стабильность региона, повышают страдания мирных жителей и грозят вызвать новые волны беженцев. Односторонние действия Турции также ставят под угрозу прогресс, достигнутый коалицией по борьбе с ИГ, коалицией, членом которой является сама Турция», — говорится в заявлении ЕС.

| 2019-10-09T22:26:17+00:00 10 октября 2019, 00:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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