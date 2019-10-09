ЕС призвал Турцию остановить операцию в Сирии

Военная операция Турции на севере Сирии ставит под угрозу борьбу с террористической организацией «Исламское государство», грозит новыми потоками беженцев, поэтому боевые действия должны быть прекращены. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Совета ЕС, утвержденном всеми 28 государствами сообщества, сообщает ТАСС.

«ЕС призывает Турцию прекратить односторонние боевые действия, которые подрывают стабильность региона, повышают страдания мирных жителей и грозят вызвать новые волны беженцев. Односторонние действия Турции также ставят под угрозу прогресс, достигнутый коалицией по борьбе с ИГ, коалицией, членом которой является сама Турция», — говорится в заявлении ЕС.