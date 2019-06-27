ЕС призвал Сербию ускорить реформы в связи с переговорами по вступлению

Евросоюз призывает Сербию ускорить реформы для поддержания темпа переговоров по ее вступлению в ЕС, сказал еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению ЕС Йоханнес Хан на пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Я бы хотел, чтобы Сербия ускорила ход реформ, чтобы поддержать общий темп переговоров по вступлению в ЕС. Сербии необходимо действовать с большей решимостью в области верховенства права, фундаментальных прав и демократического управления», — сказал он.

Переговоры о вступлении Сербии в ЕС были начаты в январе 2014 года. В Брюсселе в четверг прошла десятая встреча конференции по присоединению страны к союзу, где стороны открыли ещё одну главу переговорного досье — семнадцатую из тридцати пяти. Речь идет о главе под номером девять «Финансовые услуги».

Евросоюз предоставил статус кандидатов на вступление в сообщество Албании, Македонии, Сербии и Черногории. В феврале 2016 года официальную заявку на присоединение к ЕС подала Босния и Герцеговина. Косово, признанное 23 из 28 членов ЕС, также претендует на членство в сообществе. В Еврокомиссии неоднократно заявляли, что новый этап расширения ЕС может произойти не ранее 2025 года.