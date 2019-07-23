ЕС призвал к сдержанности коалицию, собирающуюся патрулировать Ормузский пролив

Европейский союз (ЕС) находится в тесном контакте со странами, которые намерены патрулировать Ормузский пролив для обеспечения свободы навигации, однако призывает все стороны в регионе к сдержанности. Об этом заявила во вторник представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич на брифинге в Брюсселе.

«Следим за развитием ситуации и находимся в тесном контакте со всеми странами, которые работают над достижением безопасности морских путей в Ормузском проливе. Мы повторяем свой призыв к максимальной сдержанности. Однако мы также подчеркиваем, что гарантии свободной навигации крайне важны», — заявила она.

Ранее Госдепартамент заявил, что Вашингтон вместе с союзниками создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. Речь идет о программе Sentinel, которой США и их союзники будут оказывать материальную и финансовую поддержку. 23 июля госсекретарь США Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов мира.

| 2019-07-23T16:59:55+00:00 23 июля 2019, 20:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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