ЕС призвал изучить закон о госязыке на Украине

Представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич заявила, что Европейская комиссия призывает внести на оценку Венецианской комиссии закон о госязыке на Украине перед его вступлением в силу, передает РИА «Новости».

По ее словам, Еврокомиссия ожидает публикации текста закона, чтобы изучить его содержание.

«Мы неоднократно подчеркивали, что власти Украины должны внести этот документ для рассмотрения Венецианской комиссии Совета Европы перед его вступлением в силу», — заявила Косьянчич.

Венецианская комиссия (Европейская комиссия за демократию через право) — консультативный орган при ЕС, который занимается вопросами конституционного права.

25 апреля Верховная Рада Украины приняла закон об исключительности украинского языка.