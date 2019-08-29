ЕС признает изменения климата угрозой для безопасности, заявила Могерини

«Мы начнем сегодня с обсуждения вопроса климатических изменений, обороны и безопасности, в том числе имея в виду ту работу, которую мы делаем в контексте ООН и саммита, который ожидается в Нью-Йорке. И мы признаем — я думаю, ЕС делает это одним из первых, — что изменения климата создают угрозы для безопасности», — сказала Могерини журналистам. Трансляцию вела пресс-служба ЕК.