ЕС предупредил США об ущербе от введения пошлин

Евросоюз (ЕС) направил властям США письмо, в котором выразил беспокойство в связи с введением Вашингтоном пошлин на товары и услуги стран ЕС. Об этом в субботу, 12 октября, сообщает газета El Pais.

Уточняется, что письмо было направлено представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру. В нем еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем предупредила об ущербе для компаний и мировой торговли из-за повышения тарифов. Она подчеркнула, что это решение будет угрожать рабочим местам «по обе стороны Атлантики» в «деликатный период». Еврокомиссар обратилась к США с призывом найти справедливое решение этой ситуации.

Мальмстрем заявила о необходимости начать переговоры по данной теме, однако выразила сомнение в их успешности, поскольку США, «похоже, уже приняли решение».

В связи с этим еврокомиссар подчеркнула, что введение американских пошлин приведет к контрмерам со стороны ЕС.

Американские власти решиkи 16 октября ввести пошлины на самолеты и сельхозпродукцию из ЕС в размере 10% и 25% соответственно. В основном меры коснутся Франции, Германии, Испании и Великобритании. Арбитраж ВТО разрешил ввести пошлины на товары и услуги стран ЕС почти на $7,5 млрд из-за скандала с финансированием европейскими правительствами Airbus.

После этого министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо пригрозил Вашингтону ответными мерами на введение пошлин на европейские товары. Он считает, что нужно прекратить торговую войну и перейти к диалогу. Введение пошлин, по мнению министра, ослабит Штаты и Евросоюз (aif.ru)