ЕС потребовал немедленного освобождения Оюба Титиева

Европейский союз потребовал «незамедлительно и безоговорочно» освободить главу грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, приговоренного к четырем годам колонии-поселения по делу о хранении наркотиков.

В заявлении внешнеполитической службы ЕС подчеркивается, что приговор Титиеву напрямую связан с его правозащитной деятельностью и, что его право на справедливое судебное разбирательство не было соблюдено.

Евросоюз также напомнил о том, что до сих пор никто не понёс ответственности за убийство в 2009 году Натальи Эстемировой – предшественницы Титиева на посту главы чеченского «Мемориала».

Глава комиссии Совета Европы по правам человека Дуня Миятович обеспокоена вынесенным Оюбу Титиеву приговором, который она назвала очередным примером «враждебной и опасной обстановки» в Чечне в сфере защиты прав человека.