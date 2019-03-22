ЕС отказался признавать Голанские высоты за Израилем

Европейский союз подтвердил свою позицию по принадлежности Голанских высот в соответствии с резолюцией ООН, передает lenta.ru

Как сообщила Reuters представительница ЕС, позиция сообщества не поменялась. «Евросоюз, точно следуя международному праву, не признает израильский суверенитет над оккупированными с 1967 года территориями», — заявила она.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также сообщила о непризнании российской стороной израильского суверенитета.

Ранее сирийское правительствозаявило, что намерено вернуть Голанские высоты под свой контроль вне зависимости от американской позиции.

Президент США Дональд Трамп 21 марта объявил, что Голанские высоты — израильская территория. Она важна для стабильности еврейского государства и всего региона, отметил он.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года.

Резолюция Совбеза ООН 497 тогда признала аннексию недействительной, Дамаск продолжает считать эти территории своими.