ЕС осудил запрет Гуаидо занимать госпосты в Венесуэле

Европейский союз осуждает действия властей Венесуэлы, которые запретили лидеру Национальной ассамблеи Хуану Гуаидо занимать государственные должности в стране в течение 15 лет.

«Такое политически мотивированное решение без соблюдения надлежащей правовой процедуры является ещё одной демонстрацией произвола судебных процедур в стране», — говорится в опубликованном совместном заявлении Международной контактной группы по Венесуэле.

Отмечается, что подобные действия властей Венесуэлы «подрывают» усилия по поддержке мирного урегулирования кризиса в стране.

В ЕС призвали соблюдать права всех членов Национальной ассамблеи.

| 2019-03-29T06:08:41+00:00 29 марта 2019, 12:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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