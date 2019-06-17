ЕС назвал условия участия США в своих оборонных проектах

Соединенные Штаты получат возможность участвовать в военно-промышленных проектах Евросоюза лишь под руководством ЕС. Как передает ТАСС, об этом говорится в принятом в понедельник итоговом заявлении Совета ЕС на уровне глав МИД по обороне и безопасности.

«Совет ЕС признает, что третьи (не входящие в ЕС — прим. ТАСС) страны могут обеспечивать существенную добавленную стоимость при участии в проектах программы Постоянного структурированного партнерства по безопасности и обороне (PESCO), но лишь при соблюдении принципа автономии Евросоюза и его стран членов в процессе принятия решений», — говорится в заявлении.