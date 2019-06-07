ЕС назвал условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз

Евросоюз одобрил поправки к визовому кодексу, которые устанавливают условия получения долгосрочных шенгенских виз на год, два года и пять лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, если заявитель выполняет условия въезда в страну, а также получил и законно использовал в течение прошлых двух лет три краткосрочные визы, то он может получить визу на год.

Если заявитель в течение предыдущих двух лет приобрел годовую мультивизу, то он может получить визу на два года.

Пятилетнюю визу можно получить при условии, если заявитель правильно использовал двухгодичную визу в течение трех лет.

Уточняется, что Европарламент одобрил данные поправки. Теперь их формально должен утвердить Совет ЕС, после чего они вступят в силу через полгода и коснутся туристов из более чем ста стран.