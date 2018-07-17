«ЕС наш друг, а Россия — нет»: в США продолжают критиковать Трампа

Трамп на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки заявил, что в скандале с предполагаемым российским вмешательством на выборах в США «виноваты обе стороны», чем навлек на себя яростную критику внутри США. Трамп уточнил, что не видит доказательств российского вмешательства в выборы в США, которое Кремль также опровергает. Во вторник Трамп написал, что встреча с Путиным была еще удачнее, чем саммит НАТО, что вызвало новую волну критики.

Критика в адрес Трампа исходила в основном из Демократической партии и СМИ, хотя к ней присоединился и ряд влиятельных республиканцев. В адрес Трампа стали открыто использовать выражение «государственная измена»: в частности, его позволили себе экс-директор ЦРУ Джон Бреннан и популярные телеведущие Джимми Киммел и Стивен Колбер. Газета New York Daily News вышла с первой полосой, на которой изображен Трамп рука об руку с Путиным, причем Трамп пускает пулю в голову дяде Сэму — символу США. На фоне критики в адрес Трампа лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер призвал ужесточить санкции против России, спикер палаты представителей Пол Райан дал понять, что он также не против подобного шага.

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл на фоне критики в адрес президента Дональда Трампа заявил, что ЕС Америке друг, а Россия — нет.