ЕС намерен сохранить финансовые и торговые каналы с Ираном

Париж, Лондон, Берлин и Брюссель намерены сохранить финансовые и торговые каналы с Ираном, несмотря на решение США не продлевать временные разрешения на импорт иранской нефти, и призывают Москву и Пекин сделать то же самое. Об этом говорится в распространенном в субботу совместном заявлении Франции, Британии, Германии и ЕС.

«Остающиеся участники Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) привержены делу сохранения и обеспечения функционирования финансовых и экспортных каналов с Ираном вместе с третьими странами, заинтересованными в поддержке СВПД. Стороны обязуются значительно увеличить свои финансовые взносы в операционный бюджет [европейского механизма внешнеторговых расчетов] INSTEX. Мы призываем все страны, в том числе Россию и Китай как участников СВПД, приложить все усилия для продолжения ведения законной торговли, которую позволяет соглашение, с помощью конкретных шагов», — отмечается в коммюнике.

ЕС, а также главы МИД Германии, Франции и Великобритании обеспокоены решением США не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана. Стороны выразили приверженность соблюдению соглашения по атомной программе Ирана.