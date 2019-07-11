ЕС надеется завершить переговоры по новому соглашению с Азербайджаном в ближайшем будущем

«Переговоры по новому соглашению между Европейским союзом и Азербайджаном продолжаются. Надеемся, что результатов удастся достичь в ближайшем будущем. Со стороны ЕС, мы готовы завершить согласование этого документа до окончания работы нынешнего состава Европейской Комиссии».

Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

Посол напомнил, что в ходе визита президента Совета европейского союза Дональда Туска в Азербайджан на этой неделе этот вопрос также поднимался: «Президенты по итогам встречи  отметили хороший прогресс в переговорах и выразили  свою поддержку их скорейшему завершению».

«Работа продолжается, переговорные группы работают и мы ожидаем результатов в ближайшем будущем. Однако трудно сказать, когда конкретно мы сможем завершить переговоры», — отметил посол ЕС, комментируя вопрос журналистов о том, удастся ли завершить переговоры по новому соглашению до конца года.

Напомним, нынешний состав Европейской комиссии завершит свою работу этой осенью.

| 2019-07-11T13:33:06+00:00 11 июля 2019, 14:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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