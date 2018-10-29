ЕС надеется на достижение политической ассоциации с Грузией

ЕС рассчитывает на дальнейшее укрепление сотрудничества с Грузией для продвижения политической ассоциации и экономической интеграции, заявила дипслужба ЕС, комментируя итоги первого тура президентских выборов в Грузии, сообщает РИА Новости.

За пост президента Грузии в воскресенье боролись 25 кандидатов. Согласно результатам обработки почти 100% бюллетеней, независимый кандидат Саломе Зурабишвили набирает 38,6% голосов, оппозиционный кандидат Григол Вашадзе — 37,75%. ЦИК сообщал, что второй тур выборов пройдет не позднее 2 декабря.»Согласно предварительным выводам миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами, выборы были «конкурентными и профессионально управляемыми», что предоставило грузинским избирателям подлинное право голоса», — говорится в заявлении.

Ведомство выразило надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества с Грузией для содействия «политической ассоциации и экономической интеграции и выполнения совместных обязательств по Соглашению об ассоциации».

59 просмотров