ЕС надеется, что Россия и Украина будут «наращивать импульс» после обмена удерживаемыми лицами

Евросоюз надеется, что Россия и Украина будут «наращивать импульс» после состоявшегося в субботу обмена удерживаемыми лицами. Об этом говорится в распространенном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, сообщает ТАСС.

«Европейский союз ожидает, что все стороны будут наращивать этот импульс», — отмечается в нем.

По словам Могерини, освобождение украинцев является, в частности, «свидетельством решимости гражданского общества, активистов и экспертов в области права, которые неустанно работали для достижения этого результата».

Москва и Киев 7 сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35».

| 2019-09-07T19:13:51+00:00 7 сентября 2019, 19:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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