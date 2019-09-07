ЕС надеется, что Россия и Украина будут «наращивать импульс» после обмена удерживаемыми лицами

Евросоюз надеется, что Россия и Украина будут «наращивать импульс» после состоявшегося в субботу обмена удерживаемыми лицами. Об этом говорится в распространенном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, сообщает ТАСС.
«Европейский союз ожидает, что все стороны будут наращивать этот импульс», — отмечается в нем.
По словам Могерини, освобождение украинцев является, в частности, «свидетельством решимости гражданского общества, активистов и экспертов в области права, которые неустанно работали для достижения этого результата».
Москва и Киев 7 сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35».