ЕС: На восточном направлении без перемен

Европейский парламент утвердил новый состав Еврокомиссии (правительство ЕС) под председательством бывшего министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен. На пленарном заседании в среду 461 евродепутат поддержал список новых еврокомиссаров. Против проголосовали 157 человек, еще 89 воздержались.

Таким образом, обновленный состав Еврокомиссии сможет 1 декабря — на месяц позже планировавшегося — приступить к работе. И, кстати, 61-летняя Урсула фон дер Ляйен стала первой женщиной во главе высшего органа исполнительной власти Евросоюза.

Выступая с речью перед европарламентариями, она поблагодарила своего предшественника Жан-Клода Юнкера, назвав его «великим европейцем».

Интересно, какими видит задачи новой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Выяснилось, что она разделяет их на четыре основных направления: изменение климата, безработица, гендерное равенство и миграция.

Известно, что к политике российского президента Путина она относится однозначно критически и не раз публично заявляла об этом. В отличие от некоторых своих коллег по германскому кабинету министров фон дер Ляйен часто употребляла слово «агрессия», когда говорила о действиях Москвы по отношению к Украине.

Теперь, считает она, следует учитывать гибридные формы противостояния и возможность подрывных действий в киберпространстве. Но, впрочем, и повторного размещения новых американских ракет в Европе она не исключает.

Фон дер Ляйен убеждена, что Россия проводит агрессивную внешнюю политику в Европе, представляет собой угрозу не только для Украины, но и для стран Балтии. Являясь министром обороны ФРГ, она часто бывала в этих государствах и неизменно заверяла в том, что Германия всегда будет их надежным союзником по НАТО и в беде не оставит.

Она с пониманием относится к тревогам восточных европейцев, усилившимся после аннексии Крыма, во многом их разделяет, и поэтому активно содействовала принятию мер, направленных на повышение чувства безопасности в странах Балтии и Польше.

Примерно тех же воззрений придерживаются члены ее новой команды, отвечающие за внешнюю политику ЕС.

По мнению верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, санкции, введенные в отношении России, следует сохранить. «Санкции следует сохранить, пока поведение России не изменится», — отметил Боррель и указал на важность дипломатических инструментов в отношениях ЕС с РФ. Например, он считает необходимым усиление поддержки гражданского общества в РФ.

Сейчас достаточно одному государству — члену ЕС выступить против сохранения санкций, чтоб они прекратили действовать. И потому Боррель выступает за то, чтобы в вопросе санкций, в частности в отношении России, а также в вопросах прав человека и миротворческих миссий Совет ЕС принимал решения не единогласно, а квалифицированным большинством. Если Евросоюз не сможет сохранить единство в вопросе санкций, то проблема будет в первую очередь у самого ЕС, считает Боррель. Потому он пообещал, что его первые усилия в должности будут направлены на сохранение единства по санкциям и усиление поддержки стран — соседей ЕС.

Среди них Боррель называет в первую очередь Украину. «Лучший путь противостоять российскому экспансионизму или же, если желаете, российской угрозе — это помочь Украине, усилить ее стойкость и способность проводить реформы», — заявил испанский политик.

А еще Боррель указал на то, что многие из кампаний по дезинформации запускаются с территории РФ.

Следующим еврокомиссаром по вопросам расширения и политике соседства будет венгр Оливер Вархеи. Среди регионов, которые будут входить в сферу его полномочий, первым он назвал Западные Балканы — ЕС видит перспективу членства стран региона. Вархеи выступает за начало соответствующих переговоров с Северной Македонией и Албанией. Следующей темой для нового еврокомиссара станет Турция, переговоры с которой практически заморожены.

Венгр рассказал и о своих планах в отношении стран «Восточного партнерства», сотрудничество с которыми он хочет расширять. В этой связи к числу наиболее насущных он отнес реформы, направленные на укрепление правовой государственности, борьбу с коррупцией и повышение независимости СМИ. Такая риторика в Брюсселе — дело обычное. Но Вархеи пошел дальше. Говоря об Украине, Грузии и Молдове, он подчеркнул: «Кроме обеспечения имплементации реформ, я хочу работать над углублением секторального сотрудничества с этими странами».

Жаль, но в риторике новых членов правительства Европы Азербайджан отдельно не был упомянут ни разу, что само по себе говорит о многом.