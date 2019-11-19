ЕС может перестать финансировать нефтегазовые и угольные проекты

Министры финансов Европы выпустили совместные заявления о намерении прекратить финансирование нефтегазовых и угольных проектов. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что министры впервые поддержали декларацию о прекращении выделения средств на ископаемые виды топлива, поскольку ранее речь шла только об угольных электростанциях.

Так полный отказ от финансовой помощи таких проектов может нанести урон в несколько миллиардов евро по Европейским инвестиционным банкам (ЕИБ), которые являются финансовыми подразделениями Европы.

Уточняется, что несмотря на обильную финансовую поддержку ЕС проектов по борьбу с глобальным потеплением, параллельно происходит финансирование и добычи ископаемого топлива. Таким образом, члены Евросоюза пытаются уменьшить зависимость от ядерной энергии или угля.(Газета.Ru)

| 2019-11-19T09:02:56+00:00 19 ноября 2019, 10:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss