ЕС изменит правила предоставления гражданства

Еврокомиссия намерена в сентябре опубликовать новые нормы относительно предоставления гражданства странами-членами ЕС. Об этом сказала еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова, сообщает Spiegel во вторник, 7 августа.

Она призвала страны ЕС к большей сдержанности при предоставлении гражданства выходцам из третьих стран.

«Еврокомиссия следит за развитием ситуации с так называемыми «золотыми паспортами» с большим беспокойством», – сказала Юрова.

По словам еврокомиссара, в последние годы возросло количество паспортов стран ЕС, полученных исключительно на основании осуществленных инвестиций в экономику страны или в результате приобретения дорогой недвижимости.

Юрова упомянула Кипр, Мальту и Грецию, которые выдают много долгосрочных разрешений на проживание (так называемые «золотые визы») или полноценное гражданство лицам из Китая, России и других бывших республик СССР.

«Мы не хотим никаких троянских коней в Евросоюзе. Некоторые страны-члены должны прилагать больше усилий, чтобы их гражданство не получали преступники, которые могут навредить безопасности Европы или отмывать деньги», – отметила Юрова.

Напомним, с 2013 года, кипрское гражданство предоставляется лицам, которые вложили минимум 2 млн евро в недвижимость, или 2,5 млн евро в государственные ценные бумаги или кипрские компании. При этом такой владелец кипрского паспорта не должен сдавать никаких языковых тестов или постоянно проживать на острове.

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