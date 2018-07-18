ЕС и Япония подписали соглашение

В Токио после четырехлетних переговоров подписано соглашение об экономическом партнерстве между ЕС и Японией, по которому постепенно будут ликвидированы 99% пошлин в торговле между ними. Оно было подписано на 25-м саммите Евросоюз — Япония, который проходил в Токио.

Глава Европейского совета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Японии Синдзо Абэ подписали в Токио соглашение об экономическом партнерстве между ЕС и Японией, которое позволит создать зону свободной торговли, охватывающую более 600 млн человек.

Как сообщает DW, соглашение устранит 99% пошлин в торговле между ЕС и Японией, что позволит как японским, так и европейским производителям экономить около €1 млрд ежегодно​. Переговоры перед подписанием соглашения длились четыре года, которое должно вступить в силу осенью 2019 года. Общий объем торговли товарами и услугами между ЕС и Японией оценивается в €86 млрд в год. ​

Япония отменит пошлины на европейские продукты, такие как сыр, вино и свинина. Ожидается, что соглашение на 22% увеличит экспорт химической продукции из ЕС в Японию, а поставки машиностроительной продукции возрастут на 16%. Ожидается, что сделка окажется выгодной для японской компьютерной и автомобильной промышленности. Например, импортные тарифы ЕС на японские автомобили, которые сейчас составляют 10%, будут постепенно снижены до нуля.

Профессор Хосук Ли-Макияма, старший научный сотрудник Лондонской школы экономики, проанализировал новое торговое соглашение: «Потребители увидят лучшую конкуренцию и, следовательно, лучшую продукцию по лучшей цене. Это касается многих новинок и технологий, а также новых продуктов, которые были недоступны из-за высоких цен, а теперь они будут более широко представлены в различных отраслях экономики».

В апреле 2018 года Евросоюз и Мексика объявили о предварительном соглашении, которое касается нового договора о зоне свободной торговле. Соглашение было заключено, чтобы сократить зависимость европейской торговли от вводящих протекционистские барьеры США. ЕС также ведет переговоры о подобных соглашениях с Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем.

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