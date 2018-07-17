ЕС и Япония подписали соглашение о взаимном признании систем защиты данных

ЕС и Япония договорились о создании крупнейшего в мире единого пространства для защищенной передачи данных, признав эквивалентный уровень своих систем безопасности, сообщила во вторник Еврокомиссия.

«Данные являются топливом глобальной экономики, и это соглашение позволит безопасно перемещать данные на благо как наших граждан, так и наших экономик. В то же время мы подтверждаем нашу приверженность общим ценностям, касающимся защиты персональных данных», — заявила еврокомиссар по вопросам правосудия и потребителей Вера Юрова, слова которой приводятся в сообщении.

Соглашение о взаимном признании систем защиты позволит создать крупнейшую в мире зону безопасной передачи данных. Европейские компании получат выгоду от беспрепятственной передачи данных, а также от привилегированного доступа к 127 миллионам японских потребителей, отметили в ЕК. Помимо обмена данных в коммерческих целях, соглашение охватывает взаимодействие между правоохранительными органами.

 

34 просмотров
| 2018-07-17T12:49:27+00:00 17 июля 2018, 13:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss