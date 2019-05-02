ЕС и Турция призывают США отменить санкции против Ирана

Европейский Союз обеспокоен окончательным вступлением в силу санкций США в отношении нефтяного сектора Ирана. Эмбарго на импорт иранской нефти представляет собой угрозу для сохранения соглашения с Тегераном по атомной программе.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом заявил в четверг, 2 мая, в Брюсселе комиссар ЕС по вопросам климата Мигель Ариас Каньете.

Пока Иран продолжает соблюдать условия данного договора, Евросоюз будет его также поддерживать, подчеркнул он.

В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал США пересмотреть решение о возобновлении санкций. «Решение США, с какой стороны на него не посмотреть, оказывает на всех негативное влияние», — заявил он на пресс-конференции в Анкаре. По словам турецкого министра, его страна не может в столь короткое время найти альтернативные источники нефтяных поставок.