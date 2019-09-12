ЕС и Колумбия продолжат оказывать давление на администрацию Мадуро

Европейский союз и Колумбия считают необходимым продолжить оказывать политическое давление на администрацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро с целью проведения свободных выборов в Боливарианской Республике. Об этом в четверг заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам встречи в Боготе с колумбийским президентом Иваном Дуке.

«Мы обсудили ситуацию в Венесуэле. Европейский союз и Колумбия согласны с необходимостью сохранять давление [на венесуэльские власти] с целью найти политическое решение [кризиса] на основе переговоров, которое приведет к проведению свободных и заслуживающих доверия президентских выборов», — заявила Могерини.

Глава европейской дипломатии также отметила вклад Колумбии в решение венесуэльского миграционного кризиса. «Это пример для региона и для всего мира. Но Колумбия может не справиться в одиночку, ей нужна международная поддержка. И Евросоюз поддерживает ее», — подчеркнула она.(ТАСС)