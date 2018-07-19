ЕС готовит ответные меры на возможные новые пошлины США

За несколько дней до кризисных переговоров об урегулировании торгового конфликта между ЕС и США, Евросоюз настоятельно предостерег президента США Дональда Трампа от дальнейшей эскалации кризиса. Если США введут заградительные пошлины на продукцию автопрома из Европы, то это будет иметь катастрофические последствия и создаст новую мрачную реальность, заявила комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрём на конференции Немецкого фонда Маршалла в четверг, 19 июля.

Еврокомиссар предупредила, что вместе со странами — членами ЕС она уже работает над списком американских товаров, в отношении которых Евросоюз может ввести ответные заградительные пошлины. По сообщению журнала Wirtschaftswoche, такие штрафные меры могут быть введены, к примеру, против продуктов американской фармацевтической и химической промышленности. Источники в ЕС подтвердили эту информацию, передает агентство dpa.

По словам Мальмстрём, новые ответные заградительные пошлины ЕС будут значительно масштабнее тех, которые были введены Брюсселем в ответ на пошлины США на импорт стали и алюминия. От последних до сих пор пострадал лишь европейский экспорт в объеме 6,4 млрд евро в год, однако в случае с автомобилями и автомобильными запчастями речь идет о ежегодном экспорте в объеме 50 млрд евро.

Для обсуждения путей выхода из создавшейся ситуации Сесилия Мальмстрём вместе с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером на предстоящей неделе посетят Вашингтон. 25 июля их примет президент США Дональд Трамп.

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