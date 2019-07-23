ЕС готов сотрудничать с новым составом украинского парламента

ЕС призвал Киев учесть и устранить выявленные международными наблюдателями недостатки на прошедших парламентских выборах, а также выразил готовность взаимодействовать с новым парламентом и будущим правительством, развивать политическую и экономическую интеграцию, говорится в заявлении дипслужбы.

«После президентских выборов в марте и апреле украинский народ вновь предоставил сильный мандат на проведение реформ на ближайшие пять лет. Теперь новые власти несут ответственность за то, чтобы оправдать ожидания граждан Украины», — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении.