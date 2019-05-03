Эршад Салихи: «Нас так и не смогли уничтожить, и не смогут»

Туркманы нуждаются в поддержке Азербайджана, таким мнением поделился с #, депутат иракского парламента, лидер Иракского туркманского фронта Эршад Салихи.

«Туркманы Ирака являются одной из частей большого тюркского мира. Несмотря на несметное количество атак на нас, политику ассимиляции мы еще стоим на своем месте. И мы смогли предотвратить большинство интриг, которые были направлены против нас. Но у нас не достаточно сил для того, чтобы одним противостоять этому, нам необходимо иметь за своей спиной поддержку тюркского мира», — отметил он.

Салихи также добавил, что туркманам необходимо, чтобы ни Турция, ни Азербайджан не забывали о них в Ираке, и нужно поддерживать их как государство.

«Азербайджанцы и турки как народ всегда поддерживали нас, но мы нуждаемся и в официальной поддержке государства. На сегодня в иракском парламенте мы имеем 8 депутатов от различных партий. В парламенте было сделано предложение, чтобы президентом страны стал представитель туркман, но, к сожалению проиранские силы в парламенте не допустили этого. Мы сейчас пытаемся добиться того, чтобы в новом правительстве у нас был один министр, это наше право. За всю историю Ирака, туркманы не занимали высокие посты, но нас так и не смогли уничтожить, и не смогут», — подчеркнул депутат.

Говоря о политике ассимиляции, он сказал, что туркманы в Ираке борются с этой политикой.

«Мы сейчас инициировали новые правила голосования, при котором, заселяемые в Киркук люди не смогут выдвигать свои кандидатуры и голосовать. Пока политика ассимиляции не будет приостановлена, мы будем требовать нового закона о выборах», — сказал он.

По его словам, они требуют, чтобы 13 возможных мест в парламенте были распределены между 4 туркманами, 4 арабами, 4 курдами и одним христианином.

«Они переселяют в Киркук из других провинций людей, чтобы на выборах иметь больше голосов. На сегодня положение туркман относительно лучше, чем оно было предыдущие 15 лет. Мы смогли предотвратить угрозу курдского референдума, и сейчас мы требуем, чтобы все риски этого референдума были сняты полностью», — резюмировал он.