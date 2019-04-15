Эрнесто Вальверде: Представляю, что МЮ постарается повторить то, что сработало у них в других гостевых играх

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответного матча с «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

МЮ в этом сезоне выиграл три из четырех матчей Лиги чемпионов в гостях. Они победили «Ювентус» и ПСЖ на последних минутах. Нам нужно фокусироваться на своей игре.

Мы забили на выезде, но исход противостояния в нашей паре еще не решен. Мы не будем высчитывать расклады. Постараемся не дать забить сопернику и попробуем забить сами. Наша цель – забить самим, а не думать о том, что у нас есть преимущество.

У «Манчестер Юнайтед» есть класс и менталитет победителей, именно поэтому мы должны показать, что мы лучше.

Не знаю, начнут ли они сразу играть в атакующей манере. Представляю, что МЮ постарается повторить то, что сработало у них в других гостевых играх. Мы знаем сильные стороны соперника и не можем играть в такой футбол, при котором опасные моменты будут создаваться поочередно. Если есть куда бежать, МЮ выглядит хорошо.

Месси не забивает в четвертьфиналах Лиги чемпионов с 2013 года? Статистика говорит лишь о прошлом, а не о будущем. Это дополнительный стимул для всех. Надеемся пройти дальше, но у нас сильный соперник. Они хороши, но мы тоже. Хотим выйти в полуфинал, но понимаем, что предстоит очень тяжелый матч», — сказал тренер. (УЕФА)