Эрнесто Вальверде: Неймар играет за другую команду

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал возможный переход нападающего «ПСЖ» Неймара в стан каталонцев, сообщает championat.com.

— Возвращение Неймара? Посмотрим, что произойдет в будущем. Правда в том, что он играет за другую команду, вот и все. Все, что я знаю, это то, что я главный тренер „Барселоны“, и думаю только о тех игроках, которые у меня есть. Это хорошие футболисты. В минувшем сезоне все было практически идеально. Сейчас мы попробуем улучшить показатели, — приводит слова Вальверде Sport.es.

Напомним, Неймар перешел в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года из «Барселоны» за 222 млн евро, став самым дорогим футболистом в истории. В сезоне-2018/19 бразилец принял участие в 28 матчах за «ПСЖ», забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.