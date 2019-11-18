Эрмитаж застраховал картину Боттичелли на три миллиона евро

Государственный Эрмитаж застраховал картину «Мадонна делла Лоджиа» Сандро Боттичелли, которая экспонируется в музее с воскресенья, на три миллиона евро, следует из материалов на сайте госзакупок.

«Исполнитель обязан оказать услуги организации страхования экспоната из собрания Галерей Уффици, направляемого в Государственный Эрмитаж на выставку «Сандро Боттичелли. Мадонна делла Лоджиа. Из Галерей Уффици, Флоренция»: обеспечить оформление страхового полиса по формуле «от гвоздя до гвоздя» на условиях «все риски»… Общая страховая стоимость музейного предмета — 3 миллиона евро», — говорится в конкурсной документации по выбору страховщика.

Название страховой компании, которая определена путем закупки у единственного поставщика, в итоговом протоколе не указано. Страховое покрытие действует до 16 марта 2020 года и распространяется на период упаковки и распаковки картины, ее погрузки и разгрузки, а также транспортировки по всему маршруту следования, монтажа и демонтажа, временного хранения без доступа посетителей и собственно экспонирования.

Как ранее сообщал Эрмитаж, показ «Мадонны делла Лоджиа» является частью выставочного проекта, объединившего Европу от Флоренции до Владивостока. Выставки картины Сандро Боттичелли во Владивостоке и в Санкт-Петербурге стали центром культурных программ V Восточного экономического форума и VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, который завершился в субботу.