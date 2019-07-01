«Эргенекон» признан судом Стамбула несуществующей организацией

Четвертый криминальный суд Стамбула оправдал 235 подозреваемых по громкому делу «Эргенекон» о заговоре с целью совершения в стране военного переворота в 2003 году, сообщает газета Daily Sabah.

По данным издания, оправданы 235 подозреваемых в управлении, членстве, подстрекательстве и помощи террористической организации на основании того, что организация «Эргенекон» не является реальной группировкой.

Как сообщает издание, в то же время четверо задержанных — Альпарслан Арслан, Эрхан Тимуролу, Исмаил Саыр и Осман Йылдырым — приговорены к пожизненному заключению на основании их обвинения в нарушении конституционного порядка.

Всего по делу о тайной националистической организации «Эргенекон», которая обвинялась в попытке госпереворота в Турции в 2003 году, проходили около 400 человек: политические и общественные деятели, журналисты, адвокаты, преподаватели вузов, отставные и действующие военные, полицейские. Суд над ними продолжался с 2007 года. Один из самых высокопоставленных обвиняемых, бывший начальник генштаба турецкой армии Илькер Башбуг, а также несколько других видных военачальников были приговорены в августе 2013 года к пожизненному заключению. Оппозиция называла дело «Эргенекон» «охотой на ведьм», обвиняя власти в фальсификации.

РИА Новости

| 2019-07-01T21:54:04+00:00 1 июля 2019, 23:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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