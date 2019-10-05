Ереванский инцидент Лукашенко

В украинском городе Житомире состоялся второй Форум регионов Украины и Беларуси. Первый форум прошел два года назад в белорусском Гомеле.

В работе форума приняли участие президенты двух стран. Как они отметили, произошло личное знакомство и, видно было по видеорепортажам, они друг другу понравились. Во всяком случае, много шутили и всячески демонстрировали непринужденность в общении и обстановке.

Отметим некоторые важные детали. Накануне встречи Александр Лукашенко дал пространное интервью украинским журналистам. Там он особо остановился на разрешении конфликта на Донбассе, но отметил, что Крым de facto российский, хотя и захвачен незаконно. В Житомире тональность несколько изменилась. Выступая перед участниками форума, Владимир Зеленский заявил, что Крым и Донбасс были, есть и будут единой Украиной. Зал отреагировал на эти слова аплодисментами. Президент Беларуси также их поддержал.

Второй момент, который не прошел мимо внимания Москвы. Президент Беларуси попросил помощи Украины в создании белорусских ракет. «Мы очень много сейчас работаем над развитием отрасли ракетостроения в Беларуси. У нас не было такого производства, а у вас оно есть. Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли… Если вы поможете, мы свой проект реализуем, уже совместный, за полтора-два года. Если нет, то 4-5 лет. И денег меньше надо будет».

В Минске производится реактивная система залпового огня (РСЗО) «Полонез», которая принята на вооружение в белорусской и азербайджанской армиях. В мае прошлого года Беларусь и Казахстан провели совместное командно-штабное учение ракетных войск и артиллерии. В учениях были задействованы несколько систем «Полонез». РСЗО использует китайские 301 мм ракеты А200.

В Украине в Днепре в конструкторском бюро «Южмаш» разработан и прошел испытания оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Гром». Он полностью выполнен из украинских материалов и комплектующих. Для комплекса конструкторское бюро «Южмаш» разработало твердотопливную баллистическую ракету. Хотя прямо об этом не говорилось, но именно ОТРК «Гром» заинтересовал Минск.

Такое сотрудничество наталкивается на политические препятствия. Беларусь является членом ОДКБ, а Украина нацелена стать членом НАТО. Тем не менее, в Киеве и особенно в Минске настроены преодолеть возникающие трудности.

Все эти, пока символические, жесты со стороны Лукашенко являются логическим продолжением инцидента, произошедшего в Ереване на саммите ЕАЭС. Александр Лукашенко без объяснения причин досрочно покинул саммит. Как пишет близкий к Кремлю российский телеграм-канал «Незыгарь», белорусский президент устроил на саммите истерику, и поэтому Путин отказался с ним встречаться.

Как пишет «Незыгарь», причиной досрочного отлета Лукашенко из Еревана явилась высылка российского дипломата. «Президент (Путин — авт.) провел короткую беседу с Лукашенко и этого было достаточно для экстренного бегства Лукашенко из Еревана». В Минске говорят, что военный атташе России в Беларуси Роман Спиридонов был выслан по требованию белорусской стороны. Надо полагать, что за шпионаж и подрывную деятельность. Ходят слухи о готовящейся высылке еще двух российских дипломатов.

В принципе подобное исключить нельзя. Тем не менее, при всей важности таких событий они недостаточны для резкого тона в разговоре двух президентов. Скорее всего, причины гораздо глубже и кроятся в активно обсуждаемом в Беларуси возможном подписании программы углубленной интеграции с Россией.

Вроде бы был согласован вопрос об унификации принципов продажи энергетического сырья. Кроме того, ведется работа по созданию единого Налогового кодекса двух стран.

Пока вне этого процесса остается армия и спецслужбы. В Москве делают все, чтобы процесс поглощения, иначе и не назовешь, ускорился. И понятно почему. Время играет против московских планов, а Путину очень нужна блестящая победа на поле собирания русских земель.

В Москве прекрасно понимают, что идея интеграции с Россией находит в Беларуси все меньше сторонников. За последний год, как отмечает руководитель Белорусской аналитической мастерской (БАМ) профессор Андрей Вардомацкий, пророссийский вектор геополитической ориентации среди белорусских граждан снизился на 10%. По его словам, «такого прецедента еще не было».

Вторым фактором стало активное противодействие возможному аншлюсу Беларуси со стороны Лукашенко и его окружения. В этом ряду находится большое интервью министра иностранных дел Владимира Макея российскому изданию РБК. В нем главный дипломат сделал несколько четких и жестких политических заявлений, касающихся белорусской внешней политики.

Вопросы «углубления интеграции России и Беларуси» в виде единой валюты и создания единого эмиссионного центра, а также создания каких бы то ни было наднациональных органов он просто отмел. «…для нас самое главное и незыблемое — сохранение суверенитета… В данном случае мы говорим о суверенитете Республики Беларусь». Насчет создания единого эмиссионного центра Макей заявил, что «об этом даже речь не идет».

Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя отказ белорусской стороны разместить на своей территории российскую военную авиабазу, назвал это «неприятным эпизодом». Российские депутаты и сенаторы пошли дальше и заговорили о банальном шантаже Минском.

Не удивительно, что белорусский министр сказал в интервью, что «никогда Беларусь не будет принимать принципиальное решение под влиянием каких-то внешних сил». По умолчанию таковыми всегда считали Запад и вот в эту категорию впервые на официальном уровне попала Россия.

В Москве очень нервно реагировали на готовность Беларуси заключить соглашение об облегчении визового режима и реадмиссии с ЕС. Там назвали такое решение Беларуси «недружественным, враждебным шагом в отношении России». Макей с возмущением сказал, что ему непонятна реакция «некоторых, мягко говоря, неумных и невежественных политиков и депутатов в России».

Судя по всему, в Минске решили серьезно сопротивляться возможному аншлюсу со стороны России. И демонстративно теплые речи и шутки на встрече с президентом Украины Зеленским, разговоры о ракетах и создании транспортного коридора по Днепру и Припяти являются своеобразным ответом на ограничительные действия России. В частности, Москва перекрыла коридор поставки энергетического угля через Беларусь в Украину. В первую очередь это удар по Киеву накануне очередных газовых переговоров, но осколки достались и Минску.

Все это Москва не оставит без ответа. Так или иначе, но она вынуждена пойти на имитацию каких-то переговоров по Донбассу и несмотря на все усилия пропагандистов громкой победы на этом направлении ожидать не приходится.

С этой точки зрения аншлюс Беларуси представляется более выигрышным во всех смыслах. В первую очередь, в военно-стратегическом. В материале берлинского интеллектуального Центра либеральной современности «Путин хватается за Беларусь» отмечается, что «Незаметно для Запада Путин усиливает давление, чтобы принудить Беларусь к государственному союзу. Это означало бы конец белорусской независимости и значительно изменило бы стратегическую ситуацию в Центральной и Восточной Европе… После аннексии Крыма аншлюс был бы очередным триумфом Путина, корректирующим историю».

Как это не странно на первый взгляд, но твердая украинская позиция в отношении реализации формулы Штайнмайера по защите своей территориальной целостности значительно сужает возможности аншлюса Беларуси. Москва уже не может пойти на открытую агрессию, а Запад, в частности, в лице ЕС начинает поддерживать Минск.

Какую-то одну линию Кремль должен выбрать. Или он будет и дальше поддерживать конфликт на Донбассе, или ему придется сосредоточить все силы по поглощению Беларуси. На два направления у него сил нет.

Какое из них Москва выберет будет ясно уже в ближайшее время.