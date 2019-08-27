Ереван заявил о сохранении надежных союзнических отношений с Москвой

Армения и РФ остаются надежными стратегическими союзниками, заявил глава армянского МИД Зограб Мнацаканян, передает РИА Новости.
Во вторник на ежегодном совещании руководителей центрального аппарата МИД и глав органов дипслужбы Армении в зарубежных странах Мнацаканян рассказал о внешнеполитических приоритетах Еревана.
«Армения и Россия продолжают оставаться надежными стратегическими союзниками. Нас с российским народом объединяет общая история, тесные культурные и человеческие связи», — сказал глава ведомства.
По словам министра, союзническая повестка двусторонних связей обширна и включает военно-политическую сферу, взаимодействие в области безопасности, энергетического и инфраструктурного развития, торгово-экономического сотрудничества, программы образовательного и культурного обмена.
«Армения придает важное значение интеграционным процессам в рамках ОДКБ и ЕАЭС, формированию и защите общих интересов всех стран-членов», — сказал Мнацаканян.
| 2019-08-27T10:44:49+00:00 27 августа 2019, 13:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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