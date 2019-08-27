Ереван заявил о сохранении надежных союзнических отношений с Москвой

Армения и РФ остаются надежными стратегическими союзниками, заявил глава армянского МИД Зограб Мнацаканян, передает РИА Новости.

Во вторник на ежегодном совещании руководителей центрального аппарата МИД и глав органов дипслужбы Армении в зарубежных странах Мнацаканян рассказал о внешнеполитических приоритетах Еревана.

«Армения и Россия продолжают оставаться надежными стратегическими союзниками. Нас с российским народом объединяет общая история, тесные культурные и человеческие связи», — сказал глава ведомства.

По словам министра, союзническая повестка двусторонних связей обширна и включает военно-политическую сферу, взаимодействие в области безопасности, энергетического и инфраструктурного развития, торгово-экономического сотрудничества, программы образовательного и культурного обмена.