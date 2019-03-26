Эрдогану пришлось выложить козырной туз

До муниципальных выборов в Турции осталась неделя и чем ближе выборы, тем ожесточеннее борьба. Изначально стоит отметить, что муниципальные выборы носят стратегический характер для правящий партии Турции и, в частности, для Эрдогана.

Муниципалитет – это тот конек ПСР, на котором в свое время она смогла прийти к власти. Именно сильная муниципальная политика Эрдогана и его партии стала залогом столь долгого пребывания нынешнего лидера на политическом Олимпе. То есть для Эрдогана проиграть в конце этой недели муниципальные выборы, означает проиграть следующие президентские и парламентские выборы. Что, естественно, после референдума и принятия новой конституции, не входит его планы.

Если обратить внимание на последние выборы, а именно референдум, парламентские выборы и президентские, то сегодня рейтинг правящей партии и частности Эрдогана сильно «просел». Этому способствует ряд факторов:

Во-первых, личность Эрдогана и правящая партия поднадоела турецкому обществу, которое все-таки привыкло видеть сменяющуюся власть. Тем не менее, даже, несмотря на это, личность Эрдогана остается популярной у более 50% населения. То есть почти половина Турции – это кровный электорат Эрдогана, который способствует его победе, но при этом его команда не вызывает такого же доверия у населения.

Во-вторых, все экономические и социальные реформы, которые были приняты в начале пути Эрдоганом и его партией, дали Турции сильный толчок и вывели страну на приличный уровень, сегодня сильно нивелированы.

Достаточно посмотреть последние отчеты международных экономических исследовательских организаций — ослабление нацвалюты, сильная инфляция, высокие процентные ставки, повышение безработицы, а также миграционный кризис – все это говорит о том, что экономическому успеху Эрдогана сейчас пошел обратный отсчет. Как известно, социально-экономические показатели той или иной страны напрямую влияют на популярность власти, а она стремительно падает, вместе с экономикой.

В-третьих, международная обстановка вокруг Турции. Турецкое общество привыкло жить и развиваться в западном фарватере, но сегодня у Анкары есть фундаментальные разногласия с США и ЕС. Здесь и вопрос мигрантов и политика Запада в регионе Ближнего Востока и многое другое. Поэтому Турция поддерживает более тесные отношения с Россией и Ираном, а в такой обстановке, оппозиции легче заручиться поддержкой западных стран, нежели правящему кластеру.

Комментируя # муниципальные выборы эксперт по Турции Ринат Мухаметов, сказал, что предстоящие 31 марта выборы отмечены особым накалом.

«Это, учитывая, что все политические кампании последних лет, очередные и внеочередные, которых было уже немало, проходили крайне напряженно. По рейтингу правящей Партии справедливости и развития бьют не столько усталость населения (все-таки 17 лет у власти), сколько экономические проблемы. За несколько лет лира подешевела к доллару почти в 3 раза, и падение продолжается. Турки — народ практичный. Голосуют больше кошельком, а не сердцем, правда, и на внешние угрозы и общегосударственные задачи обращают внимания», — отметил эксперт.

По его словам, разные исследования говорят, что «АК парти» (ПСР), если и ждет относительный неуспех в виде потери Анкары, то скорее всего она сохранит Стамбул и в целом покажет результат не намного хуже, чем на недавних парламентских и президентских выборах.

«Эти считанные проценты для Турции вот уже который год имеют критически важное значение. Эрдоган лично прилагает большие усилия для продвижения своих кандидатов на местах. Впрочем, он и раньше выкладывался на всех избирательных кампаниях. Порой кажется, что эти предвыборные митинги с его участием просто бесконечные», — сказал он.

Мухаметов добавил, что об угрозах ослабления позиций правящей партии и большом значении этих выборов, которые вновь приобрели характер референдума о доверии лично Эрдогану, ярко говорит прозвучавшее вчера заявление президента Турции, что Айя-София вновь может быть преобразована из музея в мечеть.

«Этот момент очень важный не только для религиозного электората, но в целом для уязвленного потерями начала XX века турецкого национального сознания. Понятно, что рано или поздно что-то должно было быть сделано. Этот козырной туз Эрдоган долго держал на руках. Пришло время выложить его на стол», — резюмировал он.